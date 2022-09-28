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7 ноября, 10:41
Новости

"Очень простая история"

"Очень простая история"

Спектакль по пьесе известного драматурга и сценариста Марии Ладо станет большим подарком для всех зрителей. История стара и проста, как мир: петух говорит о политике и рекламе, лошадь и собака, споря то том, кто должен пожертвовать жизнью ради хозяина, свинья мечтает о полетах, а люди, как всегда, ссорятся, мирятся и любят.

Премьера состоится 9 ноября в национальном русском театре драмы и комедии.

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