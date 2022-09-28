"Очень простая история"

Спектакль по пьесе известного драматурга и сценариста Марии Ладо станет большим подарком для всех зрителей. История стара и проста, как мир: петух говорит о политике и рекламе, лошадь и собака, споря то том, кто должен пожертвовать жизнью ради хозяина, свинья мечтает о полетах, а люди, как всегда, ссорятся, мирятся и любят.



Премьера состоится 9 ноября в национальном русском театре драмы и комедии.