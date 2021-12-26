Медицинская помощь на селе становится доступнее

В поселке Первомайский Приютненского района завершается строительство офиса врача общей практики. Медработники и жители села с нетерпением ждут его открытия. Сейчас прием пациентов ведется в старом здании медицинского пункта. Там побывала наш корреспондент Дарья Ганцукова и увидела, в каких условиях сейчас оказывается медпомощь населению.

На стенах расходятся трещины, продуваются старые стеклянные окна, а мебель и деревянный пол напоминают давно забытые советские времена. Такая картина наблюдается в местном медпункте. В здании 70-летней постройки по сей день ведется прием пациентов. Медсестры и врач общей практики обслуживают весь поселок - как детское, так и взрослое население. А это более шестисот человек.

По словам медиков, старое обветшалое здание нуждается в постоянном косметическом ремонте.

С открытием нового офиса врача общей практики жителям Первомайского больше не придется выезжать из поселка. Ведь это дополнительные траты на поездку, а во время пандемии еще и риск заболеть.

Уже с мая местные врачи будут работать в светлых просторных кабинетах с современным оборудованием. К примеру, здесь установят новый аппарат ЭКГ и гинекологическое кресло. В общей сложности, на закупку технических средств потрачено 800 тысяч рублей.

Всего же, на строительство объекта площадью почти 200 квадратных метров было выделено, без малого, 9,5 миллионов рублей. Кроме того, по словам Главы Первомайского СМО Владимира Санджиева, оказана поддержка и по другим направлениям.

Стоит отметить, средства на возведение офиса врача общей практики выделены в рамках региональной Программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она активно реализуется и в других населенных пунктах Приютненского района. За последние два года на его территории построено еще 4 ФАПа.