Привитым от коронавируса при контакте с больным, в случае отсутствия симптомов, не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, с 14 до 7 дней. Как пояснила Анна Попова, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом «омикрон», составляет от двух до пяти дней.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что, помимо сокращения срока карантина, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.