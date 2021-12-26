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2 февраля, 15:30
НовостиCOVID-19Общество

Привитым от коронавируса при контакте с больным, в случае отсутствия симптомов, не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней

Привитым от коронавируса при контакте с больным, в случае отсутствия симптомов, не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, с 14 до 7 дней. Как пояснила Анна Попова, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом «омикрон», составляет от двух до пяти дней.

 Ранее вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что, помимо сокращения срока карантина, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.

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