Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков поздравил жителей Тывы с праздником Шагаа

Уважаемый Владислав Товарищтайович!

Поздравляю Вас и жителей республики с Праздником Шагаа!

Он имеет сакральное значение для наших братских народов. Это праздник почитания старших, символ обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Это время духовного очищения для благополучного перехода из года старого в год новый.

Шагаа – самый любимый и популярный праздник в Тыве. Наступивший Новый год – Белый месяц – имеет сакральное значение. Это священное время для всех верующих.

Пусть Шагаа принесет Тыве и ее жителям крепкое здоровье, долголетие, богатство, счастье, семейное благополучие и исполнение всех желаний!

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков