2 февраля, 11:07
 3 °C
86,79
77,13
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 февраля, 14:02
НовостиСобытиеРелигия

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков поздравил жителей Тывы с праздником Шагаа

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков поздравил жителей Тывы с праздником Шагаа

Уважаемый Владислав Товарищтайович!

Поздравляю Вас и жителей республики с Праздником Шагаа!

Он имеет сакральное значение для наших братских народов. Это праздник почитания старших, символ обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Это время духовного очищения для благополучного перехода из года старого в год новый.

Шагаа – самый любимый и популярный праздник в Тыве. Наступивший Новый год – Белый месяц – имеет сакральное значение. Это священное время для всех верующих.

Пусть Шагаа принесет Тыве и ее жителям крепкое здоровье, долголетие, богатство, счастье, семейное благополучие и исполнение всех желаний!

 

Глава Республики Калмыкия                                              Бату Хасиков

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия