В Элисте возбуждено уголовное дело в отношении директора частного образовательного учреждения по подозрению в коммерческом подкупе.
По версии следствия, в период с апреля по июль 2025 года подозреваемый выдал свидетельство о профессии водителя категории «В» без фактического обучения и проверки знаний, получив за это 15 тысяч рублей.
Основанием для возбуждения дела стали материалы, предоставленные управлением ФСБ России по Республике Калмыкия. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и формирования доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева
