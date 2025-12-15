16 декабря, 20:26
16 декабря, 15:22
НовостиСобытие

В Элисте возбуждено уголовное дело в отношении директора частного образовательного учреждения по подозрению в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в период с апреля по июль 2025 года подозреваемый выдал свидетельство о профессии водителя категории «В» без фактического обучения и проверки знаний, получив за это 15 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения дела стали материалы, предоставленные управлением ФСБ России по Республике Калмыкия. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и формирования доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Видео: Следком Калмыкии

