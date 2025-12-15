17 декабря, 15:21
17 декабря, 12:20
НовостиСобытие

Главе Калмыкии поступило уже 357 вопросов.

Топ 3 темы, по аналитике вопросов, поступивших на прямую линию это ЖКХ, дороги и социальная сфера.

Их прием будет продолжаться до окончания эфира через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Также задать вопрос Бату Хасикову можно с помощью чат-ботов в Telegram-канале (https://t.me/Pryamlinia08bot), в мессенджере Max, а также в комментариях к прямой трансляции на странице Бату Хасикова в социальной сети «ВКонтакте».

