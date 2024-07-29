В Малодербетовском районе завершилась самая ответственная пора для земледельцев - уборочная страда

В каждом зернышке – труд агрономов , механизаторов, комбайнеров, водителей, специалистов , руководителей сельхозпредприятий. Жатва в этом году прошла организованно и в установленные сроки.

Аграриями района убрано зерновых на площади более 11 тысяч га, намолочено более 23000 тонн зерна. Урожайность составила 19,7 центнеров с гектара.

Сообщили в пресс-службе Малодербетовского РМО.