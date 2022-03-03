В Калмыкии вводят антикризисные меры поддержки для бизнеса

Снижены проценты по микрозаймам и софинансированию услуг. Главная цель – максимально поддержать предпринимателей.

Решение о снижении процента по займам было принято еще в прошлом году, поскольку ставка Центробанка выросла почти в пять раз и достигла 20%. Ранее займы по нацпроекту предоставляли с процентом от одной до двух ключевой ставки. Сейчас это 5-10%.

Ставка для самозанятых на сегодня варьируется от 4,5 до 9%, – сообщают в региональном центре «Мой бизнес». Изменения коснулись и софинансирования маркетинговых услуг. Если раньше предприниматели оплачивали 30% расходов, то сейчас – 20%.