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5 апреля, 12:25
НовостиЗдравоохранение

В Калмыкии впервые выполнили уникальную операцию по лечению перелома костей таза

В Калмыкии впервые выполнили уникальную операцию по лечению перелома костей таза

20-летняя девушка серьезно пострадала в ДТП. Она получила множественные травмы и переломы, в том числе нестабильное повреждение костей таза. С момента поступления пациентки в ресбольницу им. П. П. Жемчуева за ее жизнь боролись реаниматологи и травматологи. Они выполнили экстренную операцию по фиксации костей таза.

Как сообщает пресс-служба учреждения, это инновационный малоинвазивный метод хирургического лечения переломов костей таза – через два-три небольших прокола стабилизируется тазовое кольцо. Впервые врачи сделали остеосинтез лонных костей штифтом с блокированием, что поможет избежать инвалидизации и встать на ноги на следующей день после операции.

Вместе с калмыцкими травматологами операцию провел Всеволод Каленский, который много лет проработал в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Именно там был разработан данный метод. И сейчас специалист поделился бесценным опытом.

По словам заведующего травматологическим отделением ресбольницы Олега Болдырева, в соседних регионах выполняли подобные операции одно-двукратно. Однако на постоянной основе на юге страны их не делают.

Тем временем пациентке врачи дают положительные прогнозы. Теперь девушке предстоит этап реабилитации. Новую методику травматологи планируют внедрить на постоянной основе.

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