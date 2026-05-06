Сегодня православные Калмыкии отмечают день памяти Георгия Победоносца.

На протяжении многих веков он почитается в России как Небесный покровитель воинов. В честь дня памяти Святого Георгия военнослужащие республиканского управления Росгвардии присоединились к молебну в Казанском кафедральном соборе. Его образ на коне символизирует победу над злом и изображен на гербе Первопрестольной. Георгиевская лента стала символом победы в Великой Отечественной войне. После службы Владыка Юстиниан вручил росгвардейцам, выполняющим служебно-боевые задачи в зоне СВО, маскировочные сети, изготовленные прихожанами храма.