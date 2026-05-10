12 мая, 14:00
НовостиСобытие

Суд взыскал с подрядчика в пользу муниципалитета Калмыкии более 1,4 млн рублей за незаконное дробление контрактов

Прокуратура республики выявила, что в Сарпинском районе администрация в течение одной недели заключила с одной фирмой три договора на ремонт дороги в селе Садовое. Каждый договор был формально заключён в пределах 600 тысяч рублей, что позволило избежать конкурсных процедур. Однако фактически эти соглашения являлись умышленно раздробленной единой сделкой. Суд признал контракты недействительными и постановил взыскать с подрядчика в пользу муниципалитета более 1,4 миллиона рублей. Исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

