Суд взыскал с подрядчика в пользу муниципалитета Калмыкии более 1,4 млн рублей за незаконное дробление контрактов

Прокуратура республики выявила, что в Сарпинском районе администрация в течение одной недели заключила с одной фирмой три договора на ремонт дороги в селе Садовое. Каждый договор был формально заключён в пределах 600 тысяч рублей, что позволило избежать конкурсных процедур. Однако фактически эти соглашения являлись умышленно раздробленной единой сделкой. Суд признал контракты недействительными и постановил взыскать с подрядчика в пользу муниципалитета более 1,4 миллиона рублей. Исковые требования удовлетворены в полном объёме.

