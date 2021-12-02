В Элисте состоялся шахматный турнир посвященный "Дню Памяти" жертв депортации калмыцкого народа

Он был организован сегодня Федерацией шахмат Республики Калмыкия в "Ойрат-Арене". Участвовали 17 шахматистов от 1930 до 1957 годов рождения из Элисты, Лаганского и Целинного районов.

Победителем турнира стал Александр Дорджиев - он набрал 8,5 очков из 9. Второе место присуждено Анатолию Шамакову, на третьем месте Виктор Нусхинов. И все же каждый из участников получил ценный приз.

Главным судьей выступил международный арбитр Батыр Боромангаев. Посетил мероприятие и депутат Госдумы Бадма Башанкаев.

Состязания организованы также при поддержке Министерства спорта и молодежной политики РК и Республиканской спортивной школы по шахматам.