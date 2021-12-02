В ледовый каток превратилась Элиста

Сегодняшнее утро у многих элистинцев началось, в буквальном смысле, с танцев на льду. Двухдневный дождь и плюсовая температура сменились небольшим морозом и гололёдом. Возросло количество ДТП на дорогах и обращений в трамвпункт. Подробности в материале нашего корреспондента Татьяны Шолоховой.

Улицы Элисты сегодня больше похожи на каток. Редкие пешеходы стараются преодолевать свой путь медленно, поближе к предметам, за которые можно зацепиться в случае падения, а некоторые вообще считают газоны и обочины более безопасными.

Только за минувшие сутки в республике произошло 26 дорожно-транспортных происшествий. Причина большинства из них - погодные условия. Региональная Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть крайне внимательными.

Еще накануне вечером, как только приморозило, на улицы города вышли усиленные бригады горзеленхоза. 9 комбинированных дорожных машин посыпают песком городские автомагистрали с раннего утра. 60 дворников обрабатывают песчано-солевой смесью тротуары.

Тем не менее, не на всех улицах города пока можно ходить без опаски. Травмпункт Республиканской больницы переполнен, за сутки поступило более 40 обращений. У большинства – переломы и ушибы, вызванные падением на скользких тротуарах.

По данным Росгидрометцентра, столбики термометров в Элисте в ближайшие сутки будет держаться на отметке -4..-3 °C. Слабый переохлаждённый дождь и замерзающий туман ждут жителей Элисты и отдельных районов республики и завтра.