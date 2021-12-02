Об итогах года в аграрном секторе республики рассказал министр Максим Менкнасунов

Актуальная на сегодня тема – зимовка скота. По словам руководителя министерства, обеспеченность грубыми кормами составляет 98%. В отличие от 2020 кризисного года, когда уже в августе-сентябре перешли на стойловое содержание животных, данный запас рассчитан на содержание более 290 тысяч голов КРС, 1,5 миллионов овец и 9 тысяч лошадей. Кроме того, большинство животноводческих хозяйств получили господдержку. Общая сумма составила 521 миллионов рублей.

В 2022 году объем субсидий, направленных на развитие племенного поголовья, увеличат с 117 миллионов до 173 миллионов рублей. Также поощрят сельхозпроизводителей, наладивших производство и реализацию шерсти, увеличив общую сумму субсидирования с 11 миллионов до 34 миллионов рублей. Что касается поддержки малых форм хозяйствования, финансирование оказывалось по Госпрограмме и в рамках Нацпроекта.

Также подробно министр Максим Менкнасунов рассказал и о других направлениях деятельности аграрного сектора региона: это растениеводство, мелиорация, рисоводство.