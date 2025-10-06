7 ноября, 17:09
7 ноября, 14:06
НовостиСобытие

Сегодня 75-летний юбилей отмечает ветеран пожарной охраны Нина Чернявская, посвятившая службе Калмыкии 46 лет.

В теплой атмосфере именинницу поздравил начальник Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия генерал-майор внутренней службы Мерген Мальтинов. Он отметил профессиональные заслуги Нины Ивановны, ее мудрость и стойкость, поблагодарил за многолетний труд и преданность делу.

Нина Чернявская и сегодня продолжает работать в региональном МЧС, руководя отделением хранения имущества и техники. Она активно передает свой богатый опыт молодым коллегам, внося вклад в сохранение традиций и воспитание нового поколения пожарных.

Фото:МЧС Республики Калмыкия

