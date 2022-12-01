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13 апреля, 10:08
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Сегодня ученики средних общеобразовательных учреждений Калмыкии могут подать заявку на участие в фестивале "Российская школьная весна", посвященном непрофессиональному ученическому творчеству

Сегодня ученики средних общеобразовательных учреждений Калмыкии могут подать заявку на участие в фестивале "Российская школьная весна", посвященном непрофессиональному ученическому творчеству

Приглашаются как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы до 11 человек. Для участников фестиваля-это возможность проявить свои таланты, показать себя на публике и, возможно, представить свою республику на всероссийском уровне. В рамках фестиваля можно будет выступить в нескольких направлениях, например вокале, танце, игре на музыкальных инструментах, театре и оригинальном жанре.

Фото: https://vk.com/minobrnauki08

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