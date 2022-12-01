Делегация педагогов из Марий Эл обменялась опытом с местными коллегами в рамках образовательного тура

Как сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки РК, гости посетили несколько образовательных учреждений республики, насладились красотами Калмыкии на Фестивале тюльпанов.



Отметим, что мероприятие проводилось в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве регионов и институтов повышения квалификации. В октябре прошлого года управленцы школ Калмыкии побывали с аналогичным визитом в Марий Эл.



Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия