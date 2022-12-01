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13 апреля, 10:14
Новости

Делегация педагогов из Марий Эл обменялась опытом с местными коллегами в рамках образовательного тура

Делегация педагогов из Марий Эл обменялась опытом с местными коллегами в рамках образовательного тура

Как сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки РК, гости посетили несколько образовательных учреждений республики, насладились красотами Калмыкии на Фестивале тюльпанов.

Отметим, что мероприятие проводилось в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве регионов и институтов повышения квалификации. В октябре прошлого года управленцы школ Калмыкии побывали с аналогичным визитом в Марий Эл.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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