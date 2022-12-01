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13 апреля, 09:39
Новости

Сегодня жители и гости степного региона могут посетить новый этнографический комплекс "Церен"

В него входит несколько уникальных объектов: "Юрта монгольских кочевников", "Музей калмыцкой казачьей культуры", "Ханская юрта", смотровая казачья башня, этнокафе "Кочевник". Туристам смогут примерить одежду степных номадов, облачиться в воинские доспехи XVII-XVIII вв., взять в руки аутентичное оружие, предметы кочевого быта, проехать верхом на верблюде и лошади, а также пострелять из лука. Сообщается в официальном телеграм-канале Министерства культуры и туризма РК.

Фото: https://vk.com/minkult08

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