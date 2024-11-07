Сегодня профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел России.

В честь праздника в Калмыкии поздравляют тех, кто избрал для себя одну из самых важных и ответственных профессий, кто самоотверженно обеспечивает защиту жизни граждан от преступных посягательств не только в республике, но и других регионах, героически выполняя сложные боевые задания.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, немало полицейских республики отмечены государственными наградами России и Калмыкии.

День сотрудника органов внутренних дел - не только профессиональный праздник, но и повод для жителей республики выразить благодарность полицейским за их непростую, нередко опасную работу.