31 декабря, 18:21
НовостиСобытие

ГТРК «Калмыкия» завершает 2025 год лидером рейтинга телесмотрения в регионе.

Исследованием объёма зрительской аудитории в режиме реального времени занимался независимый телеизмеритель — компания «Медиахилс». Программы ГТРК «Калмыкия» на телеканале «Россия 1» в течение всего года не опускались ниже первой строки рейтинга по доле и охвату телесмотрения среди жителей Калмыкии. Второе место в рейтинге телесмотрения занял Первый канал, третье — НТВ.

Коллектив телерадиокомпании благодарит зрителей за доверие и поддержку. Выпуски «Вестей Калмыкия» вы можете смотреть и читать на нашем сайте и всех площадках в соцсетях.

Оставайтесь с нами — будете всегда в курсе происходящего.

