Все службы региона готовятся к предстоящей зиме.

Завершены работы, связанные с обеспечением безопасности на дорогах в это время года. По данным Минстроя региона, на линейке готовности 131 единица специализированной техники. Из них 65 комбинированных дорожных машин, 10 тракторов со снегоочистительным оборудованием. Кроме того, заготовлено более 2500 тонн технической соли и около 22 000 м³ песка. Все производственные базы оснащены теплыми стоянками, что позволит оперативно и эффективно реагировать на изменения погодных условий.