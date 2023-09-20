Сегодня православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа

Праздник был установлен ещё в четвертом веке. На Руси его называли Малая Пречистая. Также в народной традиции восточных славян Рождество Пресвятой Богородицы совпадало с древним праздником Осенины. Это праздник сбора урожая, завершения полевых работ, встречи осени. В этот день было принято умываться с первыми лучами солнца.

Также верующие старались подавать милостыню, помогать от чистого сердца. Считалось, что это принесет здоровье, красоту, благотворно скажется на судьбе.