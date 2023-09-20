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21 сентября, 08:46
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа

Сегодня православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа

Праздник был установлен ещё в четвертом веке. На Руси его называли Малая Пречистая. Также в народной традиции восточных славян Рождество Пресвятой Богородицы совпадало с древним праздником Осенины. Это праздник сбора урожая, завершения полевых работ, встречи осени. В этот день было принято умываться с первыми лучами солнца.

Также верующие старались подавать милостыню, помогать от чистого сердца. Считалось, что это принесет здоровье, красоту, благотворно скажется на судьбе.

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