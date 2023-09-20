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21 сентября, 08:47
Новости

Сегодня избранные депутаты Народного Хурала Калмыкии седьмого созыва будут зарегистрированы и получат удостоверения

Напомним, по информации регионального Избиркома, по итогам выборов, необходимый 5% барьер преодолели 4 избирательные объединения: Единая Россия, КПРФ, Новые люди, Справедливая Россия - За правду. В голосовании приняли участие свыше 84 тысяч жителей региона. Это чуть более 42% избирателей.

О том, как распределились мандаты между депутатами-партийцами расскажем в дневном выпуске Вестей.

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