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15 февраля, 14:33
НовостиЗдравоохранение

Сегодня - Международный день детей, больных раком

Сегодня - Международный день детей, больных раком

 Ежегодно в стране онкологические заболевания диагностируются у 3,5 тысяч детей. На сегодня в Калмыкии на диспансерном учете состоит 44 ребенка от 4 до 17 лет. В основном, они страдают заболеваниями крови – лейкозами.

По словам врача-онкохирурга Бадмы Башанкаева, еще недавно детская онкология была серьезной проблемой, но сегодня юным пациентам удается оказывать высокотехнологичную помощь Мирового уровня. Результаты действительно поражают: в 80% случаев у больных наблюдается ремиссия, они могут жить полноценной жизнью. И все это, благодаря развитию медицины и мастерству врачей.

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