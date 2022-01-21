Сегодня - Международный день детей, больных раком

Ежегодно в стране онкологические заболевания диагностируются у 3,5 тысяч детей. На сегодня в Калмыкии на диспансерном учете состоит 44 ребенка от 4 до 17 лет. В основном, они страдают заболеваниями крови – лейкозами.

По словам врача-онкохирурга Бадмы Башанкаева, еще недавно детская онкология была серьезной проблемой, но сегодня юным пациентам удается оказывать высокотехнологичную помощь Мирового уровня. Результаты действительно поражают: в 80% случаев у больных наблюдается ремиссия, они могут жить полноценной жизнью. И все это, благодаря развитию медицины и мастерству врачей.