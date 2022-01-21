15 февраля, 14:40
10-летний Артем Аляев получил материальную помощь от судебных приставов
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Мальчик родился с церебральным параличом и пока не может самостоятельно ходить и развиваться как его сверстники, поэтому все время передвигается в инвалидной коляске.
Сейчас он проходит курс реабилитации после операции. Помощь мальчику оказали в рамках проекта «Елка желаний». Он входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.
Акция помогает детям от трех до семнадцати лет с ограниченными возможностями здоровья, чьи заболевания угрожают жизни, сиротам и детям из малообеспеченных семей.