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15 февраля, 14:40
НовостиБлаготворительность

10-летний Артем Аляев получил материальную помощь от судебных приставов

10-летний Артем Аляев получил материальную помощь от судебных приставов

Мальчик родился с церебральным параличом и пока не может самостоятельно ходить и развиваться как его сверстники, поэтому все время передвигается в инвалидной коляске.

Сейчас он проходит курс реабилитации после операции. Помощь мальчику оказали в рамках проекта «Елка желаний». Он входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.

Акция помогает детям от трех до семнадцати лет с ограниченными возможностями здоровья, чьи заболевания угрожают жизни, сиротам и детям из малообеспеченных семей.

 

 

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