Сегодня православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников - Сретение Господне

Его установили в память о встрече Иисуса в иерусалимском храме, где младенца увидел праведный старец Симеон.

Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе в Элисте возглавил архиепископ Юстиниан.

15 февраля это еще и День православной молодёжи. А потому - после службы несколько торжественных минут: воспитанникам детского хора «Радость» вручили награды, завоеванные на международном конкурсе «Зимние таланты», проходившим дистанционно. Коллектив стал лауреатом за клип «На рождество желаем вам добра».