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15 февраля, 14:07
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников - Сретение Господне

Сегодня православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников - Сретение Господне

Его установили в память о встрече Иисуса в иерусалимском храме, где младенца увидел праведный старец Симеон.

Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе в Элисте возглавил архиепископ Юстиниан.

15 февраля это еще и День православной молодёжи. А потому -  после службы несколько торжественных минут: воспитанникам детского хора «Радость» вручили награды, завоеванные на международном конкурсе «Зимние таланты», проходившим дистанционно. Коллектив стал лауреатом за клип «На рождество желаем вам добра».

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