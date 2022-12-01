Рифат Сабитов о KazanForum

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК – руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций принял участие в мероприятиях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». На полях форума он провел ряд деловых встреч и отметил важность этой площадки в деле укрепления духовных ценностей.

«На мой взгляд, это уникальный форум: здесь представители исламского мира и православного мира впервые на такой площадке встретились, чтобы обсудить вообще развитие мира, чтобы выработать философию сотрудничества. Это важно для развития общедуховных традиционных ценностей нашей страны. То, что приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, это уникальное замечательное событие. Я благодарен организаторам за приглашение и организацию такого форума», — заявил Сабитов.

Философия KazanForum отвечает на актуальные запросы всего населения страны на сохранение общечеловеческих ценностей. Их в своих программах, эфирах, специальных проектах и фестивалях продвигает и холдинг ВГТРК вместе с региональными филиалами.

«Важно в нашей повседневной работе представлять межнациональные и межконфессиональные отношения. У нас много специальных программ, которые мы делаем в регионах РФ и в федеральном эфире. Я бы отметил пять крупных телевизионных марафонов, которые мы сделали. Особенно прошедший в ноябре марафон «Национальный характер». Идеология марафона была построена так, чтобы через традиции, традиционные культуры показать духовное единение и сохранение нашего огромного культурного потенциала», — отметил Сабитов.

Филиалы ВГТРК каждый год проводят от 12 до 15 тематических фестивалей, которые также служат цели сохранения и развития традиционных культур и ценностей.