Сегодня в Калмыкии отмечают государственную памятную дату - День калмыцкого чая

Этот ежегодный праздник был учрежден народным Хуралом (парламентом) Калмыкии в 2011 году в целях сохранения и возрождения национальной культуры. Правильно заваривать и подавать чай — целое искусство. Традиционная калмыцкая чайная церемония тоже имеет свои правила.

Нет ни одной калмыцкой семьи, где не варили бы чай. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления джомбы. Однако основные ингредиенты у всех одинаковые: молоко, сливочное масло, соль. Но первую чашку горячего чая непременно ставят на алтарь – Бурханам, прочитав молитву.