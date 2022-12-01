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20 мая, 14:42
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Сегодня в Калмыкии отмечают государственную памятную дату - День калмыцкого чая

Сегодня в Калмыкии отмечают государственную памятную дату - День калмыцкого чая

Этот ежегодный праздник был учрежден народным Хуралом (парламентом) Калмыкии в 2011 году в целях сохранения и возрождения национальной культуры. Правильно заваривать и подавать чай — целое искусство. Традиционная калмыцкая чайная церемония тоже имеет свои правила.

Нет ни одной калмыцкой семьи, где не варили бы чай. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления джомбы. Однако основные ингредиенты у всех одинаковые: молоко, сливочное масло, соль. Но первую чашку горячего чая непременно ставят на алтарь – Бурханам, прочитав молитву.

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