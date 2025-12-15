Прокуратура Яшкульского района выявила нарушения в сфере тарифного регулирования при подаче технической воды на территории Гашунского сельского муниципального образования.
Установлено, что местное предприятие осуществляло расчёт стоимости воды для потребителей без утверждённых тарифов, что противоречит законодательству.
По результатам проверки прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованием признать бездействие предприятия незаконным. Суд удовлетворил требования в полном объёме, обязав «МУП «Гашун» внести предложения по установлению тарифов в Региональную службу по тарифам Республики Калмыкия.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия