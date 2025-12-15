Калмыцкий спортсмен Баатр Эрендженов завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по греко-римской борьбе среди мастеров ковра в Мытищах.
Соревнования проходили с 13 по 15 декабря и собрали более 120 участников из разных регионов страны и Белоруссии.
Эрендженов выступал в возрастной группе 56–60 лет в весовой категории до 78 кг.
Эта поездка в Москву стала для него не только спортивным достижением, но и важным жизненным опытом.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК