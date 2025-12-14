16 декабря, 14:37
16 декабря, 11:28
НовостиСобытие

Прокуратура Элисты провела проверку по факту длительного отсутствия водоснабжения в Южном районе столицы и пригородных посёлках Аршан и Солнечный.

В результате установлено, что в октябре между городским Управлением ЖКХ и индивидуальным предпринимателем Настыновым был заключён муниципальный контракт. В декабре, во время проведения строительных работ, подрядчик повредил сеть водоснабжения. Из-за этого потребители оставались без воды в течение трёх дней. По факту повреждения общегородской сети прокуратура внесла подрядчику работ представление об устранении нарушений закона. Также, в связи с несвоевременным принятием мер по восстановлению водоснабжения, представление внесено директору МУП «Водоканал». Надзорный орган потребовал провести перерасчёт платы за ресурс населению Южного района, посёлков Аршан и Солнечный за декабрь.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

