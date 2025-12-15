16 декабря, 20:26
16 декабря, 13:35
НовостиСобытие

Прямая линия с Главой Калмыкии Бату Хасиковым пройдет 17 декабря в 14:00.

Прямая линия с Главой Калмыкии Бату Хасиковым пройдет 17 декабря в 14:00.

Если вы хотите задать вопрос, это можно сделать на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Авторизуйтесь в своей учетной записи, выберите категорию обращения, укажите адрес проблемы и кратко опишите ситуацию или вопрос. При необходимости прикрепите файлы. Но перед отправкой обязательно поставьте две галочки, после чего нажмите «Отправить». В верхней части страницы появится уведомление о том, что ваше обращение успешно отправлено. Так что каждый желающий может задать свой вопрос и получить ответ в прямом эфире.

