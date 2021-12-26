Сегодня выпускники школ Калмыкии написали итоговое сочинение

Оно является допуском к государственной итоговой аттестации. У одиннадцатиклассников была возможность дополнительно подготовиться к экзамену, его сроки были перенесены с 1 декабря на 2 февраля из-за неблагоприятной эпидобстановки. Татьяна Шолохова подробнее.

Ученица калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая Пандиты Дарья Очирова к итоговому сочинению начала готовиться заблаговременно. Читала рекомендованную литературу, вместе с учителями писала пробные тексты. Направления будущих тем были известны заранее. Выбор одиннадцатиклассницы пал на бессмертный роман Достоевского «Преступление и наказание».

На написание итоговых текстов отводилось 3 часа 55 минут, а для ребят с ограниченными возможностями здоровья, они писали изложение, - на полтора часа больше.

Школьникам требовалось написать не менее 350 слов. Конкретную тему озвучили за 10 минут до начала испытания. Всего в республике сочинение писали более полутора тысяч выпускников, из них – около 800 - в Элисте.

В этом году, из-за неблагоприятной эпидобстановки, было принято решение о том, что выпускники будут писать сочинение на базе своих школ.

Всего в республике было организовано 69 пунктов проведения экзамена. Если кто-то получит незачет, или не успел дописать задание до конца или же вообще не смог присутствовать на сочинении по уважительной причине, то у них будет возможность сдать его в резервный день - четвертого мая.

Итоговое сочинение оценивается по системе «зачет»/ «незачет». Оно проверяет общую эрудицию, развитие речи, глубину мысли и, конечно, грамотность. Результаты станут известны во второй половине февраля.