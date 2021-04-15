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13 мая, 18:20
Новости

Новые правила для ветеринарных аптек

Новые правила для ветеринарных аптек

 Как пояснили в Управлении Россельхознадзора, оформление лицензии на бумажном носителе не осуществляется. Так как теперь вся информация вносится в общедоступный государственный ресурс в цифровом виде.

При этом можно обратиться в территориальное управление ведомства для получения выписки из реестра лицензий как в электронном, так и в бумажном формате.

Всего с начала этого года были выданы 2 выписки на осуществление фармацевтической деятельности. Проведено 3 плановых выездных проверки ветеринарных аптек.

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