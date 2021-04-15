Новые правила для ветеринарных аптек

Как пояснили в Управлении Россельхознадзора, оформление лицензии на бумажном носителе не осуществляется. Так как теперь вся информация вносится в общедоступный государственный ресурс в цифровом виде.

При этом можно обратиться в территориальное управление ведомства для получения выписки из реестра лицензий как в электронном, так и в бумажном формате.

Всего с начала этого года были выданы 2 выписки на осуществление фармацевтической деятельности. Проведено 3 плановых выездных проверки ветеринарных аптек.