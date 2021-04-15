Голосование за объекты благоустройства продолжается

Принять участие может каждый житель Калмыкии старше 14 лет. Сегодня свой выбор сделали и специалисты министерства ЖКХ и энергетики. В этом им помогли специальные волонтёры. Ребята объясняют, о каких территориях идёт речь, как правильно проголосовать.

Как сообщила временно исполняющая обязанности министра Виктория Мангутова, жители Калмыкии активно включились в процесс. На сегодняшний день более 5 тысяч человек сделали свой выбор.

Что касается трех предложенных проектов в Элисте, то с солидным отрывом лидирует дизайн-разработка парка Молодёжный в первом микрорайоне.