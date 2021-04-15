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13 мая, 18:43
НовостиОбществоГород

Голосование за объекты благоустройства продолжается

Голосование за объекты благоустройства продолжается

 Принять участие может каждый житель Калмыкии старше 14 лет. Сегодня свой выбор сделали и специалисты министерства ЖКХ и энергетики. В этом им помогли специальные волонтёры. Ребята объясняют, о каких территориях идёт речь, как правильно проголосовать.

Как сообщила временно исполняющая обязанности министра Виктория Мангутова, жители Калмыкии активно включились в процесс. На сегодняшний день более 5 тысяч человек сделали свой выбор.

Что касается трех предложенных проектов в Элисте, то с солидным отрывом лидирует дизайн-разработка парка Молодёжный в первом микрорайоне.

 

 

 

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