В школах страны должен быть внедрен усиленный режим обеспечения безопасности и пропускного контроля

Президент Владимир Путин сегодня дал поручение Правительству в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости образовательных организаций.

В ходе совещания с членами Правительства Глава государства указал, что произошедшая в Казани трагедия продемонстрировала, что «в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы». При этом Президент отметил, что в 2018 году Правительство выпустило соответствующее постановление, однако, не все было выполнено должным образом.

Также Путин предложил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по ужесточению контроля над оружием, чтобы потом дать необходимые поручения Правительству.