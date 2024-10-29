Нацпроекты по здравоохранению воплощаются в жизнь

В III конгрессе «Национальное здравоохранение 2024», приняли участие и. о. заместителя председателя Правительства РК Марина Ользятиева, и. о. министра здравоохранения РК Булат Сараев, руководители медицинских организаций.

На пленарной сессии выступил Президент России Владимир Путин и представил основные тезисы содержания новых национальных проектов в сфере здравоохранения.

В Калмыкии ведётся постоянная работа для достижения целевых показателей нацпроектов в сфере здравоохранения. Обновлено более 80 % объектов здравоохранения. Введены в эксплуатацию 60 новых объектов. Построена поликлиника в Городовиковске.

Поставлены и распределены между медицинскими учреждениями медоборудование, 117 автомобилей скорой помощи, 10 единиц санитарного автотранспорта, 13 передвижных мобильных комплексов. Санавиацией выполнено 696 вылетов, в результате которых оказана помощь 744 пациентам.

Фото: Правительство Республики Калмыкия