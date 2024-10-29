В Элисте встретятся молодые буддологи

Международная научно-практическая конференция молодых буддологов состоится в Элисте.

На онлайн-встрече об этом говорили ректор КалмГУ Бадма Салаев, Александр Терентьев и Павел Костылев из департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления Президента РФ, Алексей Шемякин - директор Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.

Проведение конференции - очередной шаг в подготовке к Буддийскому форуму, который пройдет в 2025 году в Элисте.

Как сказала проректор по науке и стратегическому развитию КГУ Кермен Бадмаева, команда университета и лаборатория комплексных буддологических исследований готовят соответствующую программу.

Главная задача конференции - собрать молодых ученых и студентов, занимающихся исследованиями в области буддологии.

Фото: КалмГУ