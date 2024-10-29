Штраф в 51миллион за вред экологии республики

Сегодня Арбитражный суд Калмыкии удовлетворил иск Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора и постановил взыскать штраф на сумму 51 млн. 25 тыс. 311 рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами.

Компания «ЕвроСибОйл», ведущая хозяйственную деятельность на территории Черноземельского района Калмыкии, допустила излив нефтепродуктов. При проверке был произведен обмер земельных участков, отбор проб почвы. По результатам лабораторных исследований установлено превышение по содержанию нефтепродуктов на площади 4385,5 кв.м., в пробах зафиксировано превышение ПДК вредных веществ.

Нефтяная компания от добровольной оплаты экологического вреда отказалась. Управление обратилось в Арбитражный суд Республики Калмыкия для принудительного взыскания.

Изучив все доводы, суд поддержал позицию Управления Росприроднадзора. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке. Возмещение ущерба находится на контроле Управления Росприроднадзора.

Фото: Арбитражный суд РК