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18 сентября, 11:30
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Молодые режиссёры Национального драматического театра им Баатра Басангова представят спектакль к юбилею Победы.

Молодые режиссёры Национального драматического театра им Баатра Басангова представят спектакль к юбилею Победы.

Он будет основан на произведении "Мать солдата" народного писателя республики, фронтовика Анджи Тачиева.

Пьесу пишет драматург, выпускница Литературного института им. А. М. Горького Герел Бадаева, а постановка доверена Санджи Пурсякову, окончившему режиссерские курсы в Москве.

Это будет история про обычную калмыцкую семью, которой суждено жить во времена войны, разрушающей семейные очаги, испытывающей на прочность, человечность, самоотверженность. Главная героиня - мать солдата - сильная и волевая женщина, которая воспитала сына настоящим мужчиной.

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