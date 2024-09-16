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18 сентября, 11:05
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В Калмыкии подвели итоги Летней оздоровительной кампании.

В Калмыкии подвели итоги Летней оздоровительной кампании.

В этом сезоне отдохнули 7 560 детей, в том числе 5880 детей – в 91 лагере дневного пребывания, 1680 – в трех стационарных лагерях.

Среди отдыхающих были 150 детей из Антрацитовского района Луганской Народной Республики и 23 ребенка из Херсонской области.

Также в приоритетном порядке летним отдыхом были охвачены дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, из многодетных и малоимущих семей.

Были поощрены путевками в лагеря отличники учебы и активисты общеобразовательных организаций.

Основными лейтмотивами смен были мероприятия социально-гуманитарной, творческой и военно-спортивной направленности.

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