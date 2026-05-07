8 мая, 16:02
НовостиСобытие

Для России День Победы – один из важнейших праздников.

Наш народ бережно сохраняет память о подвиге предков – это то, что нас объединяет. Результаты опроса ВЦИОМ показали: несмотря на то, что со Дня Победы прошёл уже 81 год, эта дата и сегодня имеет особую значимость для россиян. Так, 59% респондентов назвали День Победы главным праздником в году. Единение наших граждан вокруг общей истории и судьбы предков остаётся важной частью нашей общегражданской идентичности. 67% опрошенных уверены в том, что это главная победа в истории России. 88% считают правильным использовать Победу в воспитании молодёжи. Традиционно 9 мая в России – один из наиболее масштабных праздников. Ответы респондентов подтверждают это: праздновать День Победы будут 82% россиян, среди которых 49% примут участие в торжественных мероприятиях. Патриотизм и живая историческая память укрепляют наше общество изнутри. Такое сплочение поможет России преодолеть любые невзгоды.

