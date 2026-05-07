81 год назад закончилась Великая Отечественная война

1418 дней и ночей Советский Союз сражался с жестоким и вероломным нацистским режимом.

В первый же день фашистами было уничтожено 1200 советских самолётов, свыше 800 из них — на аэродромах. На территории СССР нацисты полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сёл и деревень, лишив крова около 25 млн человек.

Всего в боевых действиях участвовали более 30 млн советских военнослужащих.

🕯 Во время войны общие людские потери СССР — военнослужащих и гражданского населения — составили 26,6 млн человек.

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии прошло в пригороде Берлина, Карлсхорсте, в здании офицерского клуба. Церемония подписания закончилась 8 мая в 22:43 по местному времени. В Москве в тот момент уже начались новые сутки — 9 мая.

В 02:10 из радиоприёмников прозвучал голос диктора Юрия Левитана, который объявил об окончании войны 🙏