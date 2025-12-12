Баатр Мергульчиев принимает участие в организации программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Масштабное мероприятие состоится 19 декабря. Сегодня руководитель регионального исполкома Народного фронта приступил к работе в объединенной редакции по приему обращений к Владимиру Путину. Вместе с коллегами он занимается анализом звонков, поступающих в колл-центр. Задача экспертов – выявить наиболее острые проблемы, которые волнуют жителей России, сообщили в ОНФ.