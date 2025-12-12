14 декабря, 16:33
 -3 °C
93,56
79,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 декабря, 18:12
НовостиСобытие

Баатр Мергульчиев принимает участие в организации программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Баатр Мергульчиев принимает участие в организации программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Масштабное мероприятие состоится 19 декабря. Сегодня руководитель регионального исполкома Народного фронта приступил к работе в объединенной редакции по приему обращений к Владимиру Путину. Вместе с коллегами он занимается анализом звонков, поступающих в колл-центр. Задача экспертов – выявить наиболее острые проблемы, которые волнуют жителей России, сообщили в ОНФ.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия