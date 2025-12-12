14 декабря, 16:33
13 декабря, 18:14
НовостиСобытие

Подготовку к сдаче объектов в Калмыкии обсудили руководители подрядных организаций и органов власти.

В ближайшее время должны сдать в эксплуатацию республиканский госпиталь ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил председательствующий вице-премьер Александр Мишаков. Строительство медицинского учреждения движется к завершающей стадии, работы выполняются в плановом режиме. Объект остаётся под особым вниманием власти; этого ждут ветераны и пожилые. Что касается хода строительства ФОКа, участники совещания уточнили текущее состояние и согласовали меры по ускорению работ.

«Эти проекты станут значимым вкладом в развитие республики, создавая пространство для здоровья, спорта и социальной поддержки», — заключил Мишаков.

Фото: Александр Мишаков

