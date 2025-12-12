14 декабря, 16:44
13 декабря, 18:07
НовостиСобытие

Сегодня в домах Калмыкии хозяйки пекут борцоки — национальные пышки, чтобы к утру дом был наполнен их ароматом.

На праздничный стол ставят масло, чай и борцоки — главные символы праздника. В этом году Зул приходится на 14 декабря, 25-е число месяца коровы (үкр сар) по лунному календарю.

Утром в день праздника варят джомбу — калмыцкий чай. Первую пиалу ставят на алтарь перед ликом бурхд (божеств), где уже горит лампадка, и читают молитвы. После этого чай пьют всей семьёй, затем варят свежий и угощают родственников и соседей. В гости принято ходить с небольшими подарками, а особое внимание уделять пожилым.

Вечерний ритуал — возжигание «ладьи жизни» (насна зул / насна цөгц). Такую лампаду лепят из густого теста в форме лодки. В неё вставляют пучки травы ржанца (йөркг) — по числу членов семьи. Каждый пучок собирают по возрасту: столько стеблей, сколько лет человеку, и добавляют 1–2 травинки «на продление жизни». Верхушку оборачивают ватой и пропитывают топлёным маслом.

Когда на небе появляются первые звёзды, «ладью жизни» зажигают по старшинству. Вся семья читает молитву: «Авсн насм өлзәтә болтха!» — «Да будет жизнь благополучной!». Лампадку не тушат — она должна догореть сама. После остатки используют, чтобы пожарить лепёшку, которую едят только члены семьи.

Ещё один национальный вечерний ритуал — это лампадка «Йисн һол». Её также лепят из теста — цөгц, вставляют 9 стеблей ржанца, наливают немного масла и зажигают. Мать выносит её к двери, опускается на правое колено и молится за благополучие семьи, родственников и всего калмыцкого народа. После сгорания ржанца из этой лампадки также жарят лепёшку, которую оставляют только для домашних. Таковы многовековые традиции.

