Знакомая дорога — не повод игнорировать знаки
В Элисте на привычных маршрутах водители часто перестают замечать дорожные знаки: ограничение скорости, разметку, запреты остановки. Именно на знакомых участках чаще всего происходят ошибки и ДТП.
ГАИ Калмыкии напоминает: дорожный знак устанавливается как ответ на реальную дорожную ситуацию и риск аварий.
Игнорирование требований может привести к ДТП, штрафу или лишению права управления.
Самая опасная привычка — движение «на автомате», без анализа обстановки.
Даже знакомая дорога требует постоянного внимания.
Госавтоинспекция Калмыкии призывает строго соблюдать Правила дорожного движения.
