  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 мая, 13:55
НовостиГород

Знакомая дорога — не повод игнорировать знаки

Знакомая дорога — не повод игнорировать знаки

В Элисте на привычных маршрутах водители часто перестают замечать дорожные знаки: ограничение скорости, разметку, запреты остановки. Именно на знакомых участках чаще всего происходят ошибки и ДТП.

ГАИ Калмыкии напоминает: дорожный знак устанавливается как ответ на реальную дорожную ситуацию и риск аварий.

Игнорирование требований может привести к ДТП, штрафу или лишению права управления.

Самая опасная привычка — движение «на автомате», без анализа обстановки.

Даже знакомая дорога требует постоянного внимания.

Госавтоинспекция Калмыкии призывает строго соблюдать Правила дорожного движения.

#Калмыкия #Элиста #Госавтоинспекция08 #ПДД

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия