Знакомая дорога — не повод игнорировать знаки

В Элисте на привычных маршрутах водители часто перестают замечать дорожные знаки: ограничение скорости, разметку, запреты остановки. Именно на знакомых участках чаще всего происходят ошибки и ДТП.

ГАИ Калмыкии напоминает: дорожный знак устанавливается как ответ на реальную дорожную ситуацию и риск аварий.

Игнорирование требований может привести к ДТП, штрафу или лишению права управления.

Самая опасная привычка — движение «на автомате», без анализа обстановки.

Даже знакомая дорога требует постоянного внимания.

Госавтоинспекция Калмыкии призывает строго соблюдать Правила дорожного движения.

