В Элисте проходят мастер-классы артистов Национального оркестра Калмыкии.

Занятия организованы в преддверии Музыкального подношения Трём Драгоценностям.

В первый день урок провели художественный руководитель оркестра Савр Катаев и артистка Бова Мунанова. Собралось более сорока человек разного возраста. Савр Катаев признался, что был приятно удивлён таким откликом, и отметил активное участие жителей в культурном событии.

Мастер-классы проходят ежедневно в Элистинском колледже искусств. Общегородская репетиция запланирована на 16 мая.