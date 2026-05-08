С лета в России вступят в силу новые ГОСТы на туалетную бумагу и алкоголь.

Соответствующие нормы утверждены Росстандартом. С 1 июня минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 миллиметров. С 1 июля для пивных напитков устанавливаются требования по высоте пены и пеностойкости — не менее 15 миллиметров и одной минуты соответственно. Тогда же вступит в силу ГОСТ на медовуху, согласно которому напиток должен иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат с оттенками.