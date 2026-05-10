12 мая, 13:50
Новости

В посёлке Салын Тугтун открыли Аллею Памяти в честь героев СВО

В посёлке, носящем звание «Посёлок воинской доблести и славы», состоялось открытие мемориала в память о земляках, погибших при исполнении воинского долга. На аллее размещены портреты героев, напоминающие об их мужестве и верности присяге.

В церемонии приняли участие родные и близкие погибших, представители районной и поселковой администрации, а также жители.

Память героев почтили минутой молчания и возложением цветов. Это событие стало важным уроком патриотизма для подрастающего поколения, подчеркивая значимость подвига защитников.

Фото: Администрация Сарпинского района

